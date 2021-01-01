معظم Snapdragon 8 Gen 3 سيتم تصنيعها بواسطة TSMC

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

من المتوقع أن تقوم كوالكوم بتصنيع Snapdragon 8 Gen 3 إلى TSMC وسامسونج. ومع ذلك، فإن أحدث تقرير هو أن الشركة التايوانية TSMC قد تحصل على غالبية طلبات الشرائح المبنية على عملية 3 نانومتر بسبب معدل العائد المرتفع بشكل لا يصدق 80?.

يبلغ معدل العائد الحالي من شريحة GAA ذات عملية 3 نانومتر حوالي 60-70? ، لكن شركة TSMC تمكنت من تنفيذ ما بين 75-80? من شريحة واحدة.

وإذا كانت هذه البيانات صحيحة، فلن تواجه أبل وكوالكوم مشكلات في الشحن لشرائح الجيل التالي، A17 Bionic و Snapdragon 8 Gen 3.

في الأصل، شهدت سامسونج معدل عائد مروّع يبلغ حوالي 20? قبل الشراكة مع شركة Silicon Frontline الأمريكية.

تكمن المشكلة بالنسبة لشركة كوالكوم وشركات تصنيع الشرائح الأخرى في أن السعر يتم دفعه لكل شريحة، كما أن الحصول على كمية أقل من الشرائح يعني ارتفاع سعر مجموعة الشرائح للعميل النهائي؛ أي الشركة المصنعة للهواتف الذكية، مما يعني ارتفاع سعر السوق، وزيادة الأسعار والتي لن تفيد أحدا على المدى الطويل.

المصدر: بوابه المتميز

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