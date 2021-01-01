معظم Snapdragon 8 Gen 3 سيتم تصنيعها بواسطة TSMC

من المتوقع أن تقوم كوالكوم بتصنيع Snapdragon 8 Gen 3 إلى TSMC وسامسونج. ومع ذلك، فإن أحدث تقرير هو أن الشركة التايوانية TSMC قد تحصل على غالبية طلبات الشرائح المبنية على عملية 3 نانومتر بسبب معدل العائد المرتفع بشكل لا يصدق 80?.
يبلغ معدل العائد الحالي من شريحة GAA ذات عملية 3 نانومتر حوالي 60-70? ، لكن شركة TSMC تمكنت من تنفيذ ما بين 75-80? من شريحة واحدة.
وإذا كانت هذه البيانات صحيحة، فلن تواجه أبل وكوالكوم مشكلات في الشحن لشرائح الجيل التالي، A17 Bionic و Snapdragon 8 Gen 3.
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