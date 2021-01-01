هيئة الاتصالات ومنشآت تعلن عن الفائزين في تحدي إنترنت الأشياء 2022



إنترنت الأشياء 2022 إنترنت الأشياء 2022

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة العربية السعودية عن أسماء الفائزين في تحدي إنترنت الأشياء 2022 بنسخته الثانية، والذي أطلقته بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت“، بجوائز تصل إلى مليون ريال، فازت بها 10 أفكار مبتكرة من بين أكثر من 800 فكرة مقدمة.



وفي الحفل الذي شهد حضور محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور، محمد بن سعود التميمي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني، كُرِّم الفائزون.



وذكر نائب المحافظ لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، الأستاذ رائد الفايز، في كلمته بهذه المناسبة “من أحد أبرز مستهدفاتنا الإستراتيجية في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعم رواد الأعمال وتمكينهم لتقديم خدمات ومنتجات جديدة من خلال تحفيز الابتكار التقني في مختلف المجالات بعدد من المبادرات التي تسهم في رفع مستوى العرض في السوق الرقمي بالمملكة، وكذلك تعزيز البيئة الاستثمارية والتنظيمية الداعمة لتقنية المعلومات عامةً وللتقنيات الناشئة خاصةً، بما يتواءم مع مستجدات السوق على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي”.

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وبدوره، أكد نائب محافظ منشآت لريادة الأعمال، الأستاذ سعود السبهان، أن “منشآت” تركز على بناء بيئة محفزة لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والمبادرات، بهدف دعم نمو وتنافسية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر التعاون مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص محليًا ودوليًا 2030?وفي نهاية الحفل الذي أقيم في مقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أُعلن عن الفريقين الفائزَين في الباقة الماسية بقيمة 150 ألف ريال لكل فريق فائز، وهما فريق (My Farm) بابتكار بيئي يمكّن المزارعين من إدارة المزرعة ومتابعة مستوى المياه ورطوبة التربة بالكامل وبكل سهولة، وفريق “سالم” بابتكار صناعي لأتمتة مراقبة السلامة بهدف تقليل إصابات وحوادث العمل.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:وفاز بالباقة الذهبية بقيمة 100 ألف ريال لكل فريق فائز، وهي: فريق “جزئيات” بابتكار بيئي يتتبع الاستهلاك اليومي للمياه، وفريق “تكرم” بابتكار منصة سياحية تتيح للسائح الوصول لدورات المياه الأقرب لموقعه، عبر استخدام دورات مياه المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، وفريق “زيفوكس6” بنظام ذكي يُركَّب على البنية التحتية للطرق لتسهيل عملية المرور والتنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها، وفريق (Mile Last) بابتكار في مجال النقل وهو صندوق ذكي يُتحكَّم به ومتابعته عن بعد لاستلام الشحنات الشخصية بكل سهولة.وفي الباقة الفضية بقيمة 75 ألف ريال لكل فريق فائز، جاء كل من فريق (Pasj) بابتكار في مجال الصناعة وهو جهاز يثبّت على سترة السلامة المهنية للعاملين لتأمين بيئة العمل، وفريق (Token) بابتكار سياحي يمنح السياح تجارب تفاعلية حسية ورقمية مع التزويد بالتقارير لإدارة السياحة، وفريق “درء المخاطر” بابتكار جهاز في مجال النقل لقياس الخطورة على الطرق والإشعار بالتنبيهات، وفريق “تفاني” بابتكار في مجال النقل يدعم عملية أتمتة تسليم الطلبات عبر توفير خزائن ذكية كنقاط تسليم ذاتية داخل الفرع لاستلامها من العملاء في أي وقت.يُذكر أن تحدي إنترنت الأشياء يهدف لتمكين رواد الأعمال من تصميم حلول ذكية، وتقديم منتجات ابتكارية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، والتركيز على القطاعات الرائجة عالميًا وتفعيلها محليًا، وزيادة الوعي بتقنية إنترنت الأشياء لدى المهتمين والعاملين في المنشآت التجارية والصناعية والتقنية، إضافة إلى زيادة الشركات المحلية في السوق السعودي مما يساهم في تنوع المنتجات وخدمة كافة القطاعات.