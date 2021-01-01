ينافس آيفون..دلوقتي تقدر تشتري أكثر موبايل تريند من هواوي..



هواوي هواوي

طرحت شركة هواوي الصينية الرائدة هاتفها الذكي Huawei Pocket S القابل للطي في شهر أكتوبر الماضي لعام 2022. وتم إصداره ب 3 سعات تخزين مختلفة: 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت. كلا النوعين السابقين للهاتف الذكي متاحان بالفعل في السوق. ومع ذلك ، لم تكن هناك معلومات رسمية بشأن بيع وتوافر نسخة 512 جيجابايت من الهاتف منذ الإعلان الرسمي عنه.







وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يتوفر طراز 512 جيجا بايت الآن رسميًا في الصين. حيث كان العديد من المستخدمين ينتظرون إطلاق هذا الطراز ذو السعة التخزينية الجبارة ، وقد حان الوقت أخيرًا لبيعه رسميًا.

قد يعجبك أيضا...

ويبلغ سعر هاتف Huawei Pocket S لنسخة 512 جيجابايت حوالي 1،077 دولارًا. يتوفر الهاتف القابل للطي بالألوان التالية: الأسود و السيلفر و الأخضر الفاتح و الوردي و الجولد و الأزرق الفاتح.مواصفات هاتف Huawei Pocket Sيأتي هاتف هواوي Huawei Pocket S، بشاشة داخلية مرنة بقياس 6.9 بوصة، من نوع OLED، وبدقة 2790 × 1188 بكسل، تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 300 هرتز، إلى جانب شاشة ثانوية بقياس 1.4 بوصة، من نوع OLED وبدقة 340×340 بكسل.ويعمل هاتف هواوي Huawei Pocket S، بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 778G، ويأـي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، حتي ما يصل 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية NM.لو عايز جهاز جديد.. أحدث وأرخص لابتوب من هواوي بـ 4000 جنيه فقط.. أفضل موبايل هواوي يشبه آيفونويتميز هاتف هواوي Huawei Pocket S، بكاميرا أمامية ضمن ثقب في الشاشة بدقة 10.7 ميجابكسل، وذلك على غرار إصدار الشركة السابق P50 Pocket، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 40 ميجابكسل، متصلة بكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر للتركيز التلقائي الليزري Laser AF، وتدعم الكاميرا الخلفية التقريب الرقمي بمعدل 10x.وزودت هواوي هاتفها القابل للطي الجديد Huawei Pocket S بنظام التشغيل Harmony OS 3.0، ويأتي مع الكثير من التطبيقات المثبتة مسبقا لسوق الشركة المحلى كبديل لخدمات وتطبيقات جوجل.ويضم هاتف Huawei Pocket S، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات.