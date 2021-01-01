أرخص لابتوب لينوفو في مصر بـ 5800 جنيه..



لينوفو لينوفو

عادة ما يبحث مشتري اللابتوب على جهاز يجمع بين أداء كل المهام العملية اللازمة الخاصة بـالأشغال اليومية وفي نفس الوقت سعره معقول من الفئة الاقتصادية التي لا ترهق الميزانية المحدودة.



في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أفضل جهاز لابتوب حديث يجمع بين التكلفة الميسورة والإمكانيات الرائعة.



سعر ومواصفات لابتوب لينوفو V14 82C6006GED

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ينطلق لابتوب لينوفو V14 بشاشة عالية الجودة قياس 14 بوصة.و يأتي لابتوب لينوفو مع وحدة معالجة مركزية : Intel Core i3-10110U بتردد 4.1 هرتز من الجيل العاشر وهو معالج قوي يمكنك من أداء مهامك اليومية دون أي تعطيل أو بطء بسبب الحاسوب، مع كارت معالجة رسومات الجرافيك المدمج Intel UHD Graphics .لو عايز جهاز جديد.. أحدث وأرخص لابتوب من هواوي عرض الخميس.. خصم 30% على جوال iPhone 13 Pro Max في الإماراتويأتي لابتوب لينوفو V14 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت من نوع DDR4-2666 ومساحة تخزين على القرص الصلب 1 تيرابايت من نوع HDD وشاشة حجمها 14 بوصة بدقة وضوح HD ودرجة سطوع 220 شمعة و مضادة للتوهج مما يجعلها تحافظ على العين ، لكن الجهاز لا يأتي ببرنامج ويندوز جاهز.ويبلغ سعر جهاز لابتوب لينوفو V14 في السوق المصري حوالي 5800 جنيه مصري.