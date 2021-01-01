الواتس آب يخروج من 49 هاتفا ذكيا



الواتس آب الواتس آب

قال محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، ان الواتس آب اعلن في عام 2023 عن خروج إطار الدعم الفني في بعض أنظمة التشغيل وبعض أنواع الهواتف المحمولة علي 49 هاتف ذكي .



واضاف محمد الحارثي خلال مداخله هاتفيا ببرنامج "مساء dmc” مع الاعلامية إيمان الحصري علي قناة "dmc”, ان الخدمة لتكون غير متاحة على الهواتف ذات الإصدار القديم وهذا يحدث تباعا ويحدث علي جميع الانظمة.



واكد، ان هناك بعض الاشخاص الذين يتداول بعض الأخبار أن واتس آب سيكون له اشتراك شهري وسيكون مدفوع أو مقابل مالي وطبعا هذه الأخبار غير سليمة .