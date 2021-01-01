تسعى الصين لبناء أكبر تلسكوب بصري في آسيا

آخر الأخبارعلم وتقنية › تسعى الصين لبناء أكبر تلسكوب بصري في آسيا

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تسعى الصين لبناء أكبر تلسكوب بصري في آسيا، تشرف عليه جامعة بكين، من شأنه أن ينافس تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الأمريكي.

وتهدف الصين إلى إنشاء تلسكوب أرضي يمتد بطول 19.7 قدم بحلول عام 2024 - والذي من شأنه أن يمتد إلى 26.2 قدم بحلول عام 2030.

وسيتضمن المشروع بناء مرآة طولها 19.7 قدم مصنوعة من 18 مقطعًا سداسيًا للمرآة للمرحلة الأولى؛ ويحتوي تلسكوب جيمس ويب الفضائي على مرآة سداسية يبلغ عرضها 21.6 قدم.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسعى الصين لبناء أكبر تلسكوب بصري في آسيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74070

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager