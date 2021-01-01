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تسعى الصين لبناء أكبر تلسكوب بصري في آسيا، تشرف عليه جامعة بكين، من شأنه أن ينافس تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الأمريكي.



وتهدف الصين إلى إنشاء تلسكوب أرضي يمتد بطول 19.7 قدم بحلول عام 2024 - والذي من شأنه أن يمتد إلى 26.2 قدم بحلول عام 2030.



وسيتضمن المشروع بناء مرآة طولها 19.7 قدم مصنوعة من 18 مقطعًا سداسيًا للمرآة للمرحلة الأولى؛ ويحتوي تلسكوب جيمس ويب الفضائي على مرآة سداسية يبلغ عرضها 21.6 قدم.