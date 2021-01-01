سيارة إيولوس E70 Pro الكهربائية تنطلق في مصر

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صورة الخبر: إيولوس E70 Pro
إيولوس E70 Pro

باعتبارها وكيلا لسيارات دونج فينج الصينية في مصر، أعلنت شركة مصر حلوان أوتوموتيف عن تقديمها خلال الفترة القادمة لسيارتها الكهربائية ايولوس E70 Pro، والتي ستكون أول سيارة كهربائية خالصة يتم تقديمها من خلال وكيل رسمي في مصر.

وتحمل السيارة محرك كهربائي بقوة 160 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وتستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وبسرعة قصوى تبلغ 150 كم/ساعة.

ويتصل المحرك السابق ببطارية قدرتها 51 كيلوواط، وهي قادرة على توفير الطاقة لتشغيل السيارة لمسافة طويلة تصل إلى 400 كيلومتر قبل أن تحتاج البطارية إلى إعادة شحنها مرة أخرى.

المصدر: التوكيل

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