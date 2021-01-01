في السعودية كل ما تُريد معرفته عن جيب مازدا 2023 «This is Mazda SUV»



جيب مازدا 2023 جيب مازدا 2023

يهتم العديد في السعودية بالبحث عن سيارات جيب مازدا 2023، وتأتي أسعار جيب مازدا 2023 باعتبارها من بين سيارات الإس يو في الأفضل في السعودية، والتي يبحث عنها الكثير في المملكة العربية مؤخراً.



سيارات جيب مازدا 2023 في السعودية

وتظهر سيارات جيب مازدا 2023 من بين خيارات سيارات علامة مازدا اليابانية المُفضّلة للكثير، والتي استطاعت الدخول في المنافسة مع علامات السيارات التجارية الكبرى في المملكة، وذلك باعتبارها من بين أفضل السيارات الاس يو في بالسعودية.



كما لاقت سيارات جيب مازدا 2023 اهتمام الكثير في السعودية بفضل امكانياتها وسعرها التنافسي أيضاً، والتي تحظى بمكانة ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات في المملكة.

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وفي هذا الصدد، يُسلّط «المربع نت»، خلال السطور الآتية، الضوء على كل ما تريد معرفته عن سيارات جيب مازدا 2023 في السعودية، والتي تتمثل في “مازدا CX-30، ومازدا CX-5، ومازدا CX-9“، مع استعراض الأسعار والمواصفات بداية من التصميم، مروراً بالمحركات وعوامل الأمان، وأيضاً الفئات المتوفرة في السعودية لدى الوكيل الرسمي والحصري شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة.سيارة مازدا CX-30وفي البداية، تأتي أول سيارات جيب مازدا 2023 هي سيارة مازدا CX-30، والتي تمتلك مكانتها ضمن فئة سيارات الإس يو في تحت المدمجة، وتستمد إلى الجيل الرابع من مازدا، والتي ظهرت لأول مرة في معرض جنيف للسيارات.وفيما يلي يمكننا التعرف على مواصفات سيارة مازدا CX-30 موديل 2023 في السعودية:التصميم الخارجيوتأتي سيارة مازدا CX-30 2023 ومن الوهلة الأولى، تجدها بالتصميم الكلاسيكي والبسيط للغة تصميم مازدا الحديثة بسيارات جيب مازدا 2023، من خلال الواجهة الأمامية ذات الشبك الأسود المُنقّط ويتوسطها شعار العلامة، كما ويحيط الجزء السفلي منها إطار من الكروم، مما يجمع بين الصلابة والأناقة في آنٍ واحد.وجاءت السيارة اليابانية في الجزء السفلي من الواجهة الأمامية بالمصابيح التي تأخذ شكل عين جريئة، وتعمل بتقنية “LED” مع ضبط مستوى الإضاءة تلقائياً، فيما يظهر أيضاً على غطاء المحرك بروز حاد يعزز من ديناميكيتها.فيما حصلت سيارة مازدا CX-30 من الجانب على الخطوط الانسيابية التي تصل إلى الجزء الخلفي، وجاءت على شكل بروز عضلي ساهم في جعل تصميم الخلفية ديناميكيا، فضلاً عن جناح ممتد من السقف ومصابيح جريئة بلمسات سوداء مع تجاعيد ديناميكية وفتحة عادم مزدوجة بالمصد.وترتكز السيارة على عجلات مقاس 18 بوصة، وعن المرايا الخارجية فإنها جاءت قابلة للطي الكهربائي وتتميز بالتعتيم التلقائي، بجانب المَسّاحات الأمامية بمستشعر المطر، في حين يتميز السقف بفتحة تعمل كهربائيا، كذلك الباب الخلفي يعمل كهربائيا.أبعاد سيارة مازدا CX-30 في السعودية، كالتالي:طول السيارة اليابانية: 4,395 مم.عرض سيارة مازدا : 1,795 مم.إرتفاع السيارة: 1,540 مم.وسجّل طول قاعدة العجلات: 2,655 مم.وعن وزن السيارة فارغة: 1521 كجم.جيب مازدا 2023, المربع نتمقصورة السيارةوعند الدخول إلى سيارة مازدا CX-30 متعددة الاستخدامات، تُجد أنها تمتّعت ببعض التجهيزات التي تعكس الرحابة بجانب اللمسات الفـاخرة بدون شك في السيارة اليابانية.وجاءت السيارة اليابانية بجلود مُبطّنة للأبواب واللمسات المعدنية الناعمة بلوحة القيادة والكونسول، حيث تُظهر رقي التصميم الداخلي للسيارة، كما يمكن الدخول إلى المقصورة بنظام الدخول الذكي.وتأتي السيارة بخمسة من المقاعد ذات كسوة من القماش أو الجلد، وبمقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا وتدعم التدفئة، بجانب إمكانية طيّ المقاعد الخلفية، مما يزيد سعة الصندوق آنذاك من 422 لتر إلى 1424 لتر.في حين حصلت سيارة جيب مازدا 2023 سي اكس 30 على التجهيزات التكنولوجية حيث يتوسط لوحة القيادة شاشة منبثقة لنظام المعلومات والترفيه مقاس 8.8 بوصة تعمل باللمس، وتأتي مع نظام ملاحة ودعم الأوامر الصوتية وآبل كار بلاي.وتأتي عدادات السيارة بها شاشة رقمية مقاس 7 بوصة، كما توجد ميزة عرض بيانات القيادة على الزجاج الأمامي، بجانب نظام الصوت المكون من بوز مع 12 سماعة، ومشغل الأسطوانات DVD ومنافذ USB وتقنية البلوتوث.أنظمة السلامة ومساعدة السائقويحرص الصانع الياباني على تزويد سيارات جيب مازدا 2023 ومن بينها مازدا CX-30 بالعديد من أنظمة الأمان ومساعدة السـائق، حتى تتمكن السيارات متعددة الاستخدامات من القيام بقدراتها الخاصة والقيام بالعديد من المهام المختلفة، والتمكن أيضاً من السير في أعتى الطرق الوعرة.وحصلت السيارة على مجموعة مميزة من الأنظمة التي توفر الأمان للجميع، والتي جاءت كالتالي:7 وسائد هوائية (أمامية – جانبية أمامية – ستائرية – ركبة السائق)هيكل فولاذي عالي الشدةإضاءة أمامية متكيفة والتحكم في الضوء العاليمقاعد أمامية تخفف من صدمة الرقبةكاميرا رؤية خلفيةكاميرات رؤية شاملة 360 درجةحساسات الركن الأمامي والخلفيمثبت السرعة الراداريمساعد البقاء في المسارنظام رصد المشاة والمركبات ليلا ونهارامراقبة حركة المرور الخلفيةنظام تفادي التصادم والتخفيف من الشدةنظام الفرامل الذكيمساعد الانطلاق على المرتفعاتالتحكم الديناميكي في الثباتنظام تعزيز ثبات المركبةنظام التحكم في الجرمراقبة ضغط الهواء في الإطاراتنظام تنبيه السائق.جيب مازدا 2023, المربع نتمحرك مازدا CX-30أما عن محركات سيارات جيب مازدا 2023 في السعودية، يأتي أول محرك لسيارة مازدا CX-30، وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر، والذي يولد قوة 155 حصاناً، مع عزم 200 نيوتن.متر من الدوران، كما يتصل بناقل حركة بـ 6 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام جرّ أمامي.فيما تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 – 100 كم/س خلال 8.6 ثانية، قبل أن تصل سرعة قصوى 194 كم/س، تأتي السيارة اليابانية مع استهلاك الوقود بكفاءة 16.3 كم/لتر، من خزان الوقود بسعة 51 لتر.سعر مازدا CX-30 في السعوديةوفيما يتعلق بأول أسعار سيارات جيب مازدا 2023 في السعودية، تأتي مازدا CX-30 والتي تتوفر بفئات مختلفة التجهيزات، لدى الوكيل الرسمي والحصري بالمملكة شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة.الفئة كور – 98,325 ريال سعودي شامل الضريبة.الفئة العليا – 121,325 ريال سعودي شامل الضريبة.