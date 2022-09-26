تعلنان «هيرميس» و«مصر إيطاليا» إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 986 مليون جنيه

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أعلن، اليوم، كل من المجموعة المالية هيرميس وشركة مصر إيطاليا العقارية أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا» بقيمة إجمالية 986 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه.



جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركتين تابعتين لشركة «مصر إيطاليا القابضة»، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:



1-تبلغ قيمة الشريحة “A” 197.20 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

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2-تبلغ قيمة الشريحة “B” 428.91 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS).3-تبلغ قيمة الشريحة “C” 359.89 مليون جنيه ومدتها 61 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).في هذا السياق أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح «مصر إيطاليا» وتعزيز قدرة شركة التطوير العقاري على تنفيذ خطط النمو المستهدفة،حيث تتطلع إلى توسيع انتشارها الجغرافي عبر تعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات التمويلية المتنوعة التي تنفرد بها الشركة.وأكدت مي حمدي أنه بعد النجاح الكبير للإصدار الأول الذي شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية المجموعة التي تستهدف تعظيم القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء،وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية الابتكارية للمؤسسات والشركات العاملة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالسوق المصري.من جانبه أعرب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بتوطيد هذه الشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس عبر إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق ضمن برنامج بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للشركة والتزامها تجاه العملاء.وأضاف أن الإصدار الأول الذي قامت به الشركة، في ديسمبر 2021، هو الأول من نوعه لشركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة من خلال المجموعة المالية هيرميس.وأكد أن الشركة استفادت من النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الأول، وهو ما انعكس في الإصدار الحالي الذي ساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وكذلك نمو محفظتها،حيث تتطلع الشركة إلى تعزيز عملياتها التشغيلية وبالتالي ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها في قطاع التطوير العقاري المصري.من ناحية أخرى أعرب محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه كلا الإصدارين، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الشركة وقوة نموذج أعمالها.جريدة المالوأشار العسال إلى أن الإصدار الأول الذي نجحت في إتمامه المجموعة المالية هيرميس أسهم في تحقيق مستهدفات الشركة خلال عام 2022،حيث قامت بإنشاء أكثر من 2500 وحدة، فضلًا عن تسليم وحدات أخرى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.1 مليار جنيه.وعبّر العسال عن سعادته بهذه الشراكة مع إحدى المؤسسات المالية الرائدة مثل المجموعة المالية هيرميس، والتي أسهمت في فتح آفاق تمويلية أكثر استدامة بما يسهم في تعزيز قدرة الشركة على توفير المزيد من الوحدات السكنية لشريحة أكبر من العملاء في أنحاء مصر.وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.كما قامت شركة الأهلي فاروس بدور المرتب العام للصفقة، وقام كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك الأهلي المصري (NBE) بدور ضامن التغطية.وقامت شركة “Dreny and Partners” بدور المستشار القانوني وشركة حازم حسن (KPMG) بدور المدقق الخارجي، كما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور أمين الحفظ.