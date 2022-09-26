الكهرباء : لا صحة لتحميل المستثمرين تكلفة الدعم المقدم للمواطنين



وزير الكهرباء وزير الكهرباء

نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، تحميل المستثمرين تكلفة الدعم المقدَّم للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الدعم الذي تقدمه للمواطنين على الكهرباء من خلال وزارة المالية. وقال الوزير: لا نحمّل الأعباء على الصنّاع، كما يردد البعض.



جاء ذلك ردًّا على ما أثاره النائب محمد المرشدي، خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءتها، ودورها في تشجيع التصنيع المحلي، في ظل الاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث قال المرشدي إن الوزارة تحمل المستثمرين تكلفة الدعم المقدَّم للمواطنين.



وطالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، وزير الكهرباء بضرورة العمل من أجل تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصناعي، قائلًا “حتى يستطيع الوقوف على رجليه”.

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كما أثار النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الصناعية بالمنيا، مشيرًا إلى وجود انقطاع لدى المواطنين في بعض المناطق الريفية بالمحافظة، وتحديدًا مركزيْ سمالوط ومطاي.وأشار النائب أيضًا إلى وجود عجز شديد في التعيينات بشركات الكهرباء، وخصوصًا في محافظة المنيا.وأكد معاناة بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمنيا من تعطل أعمالهم بسبب إجراءات توصيل التيار الكهربائي.ووعد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بمتابعة مشكلات انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية في المنيا، مؤكدًا إصلاح أي خلل.