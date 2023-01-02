سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 2-1-2023 ببداية التعاملات

سعر الدولار
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 2-1-2023، مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف بسحب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري عند: 24.68جنيه للشراء، و 24.76 للبيع، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصليًا عن أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وحقق سعر الدولار في بنك مصر، 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»
وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية
وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وقدّر بنك الإسكان والتعمير، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر عملة أمريكا في «EGBANK»
وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدولار مقابل الجنيه بـ 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة في بنك بلوم
وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
أما سعر الدولار اليوم في بنك البركة، حقق مستوى صرف عند: 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، إلى 24.71 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي القطري
وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
سعر الدولار في في بنك الاستثمار العربي
وصل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، إلى 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
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