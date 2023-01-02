سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 2-1-2023 ببداية التعاملات



سعر الدولار سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 2-1-2023، مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف بسحب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري عند: 24.68جنيه للشراء، و 24.76 للبيع، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصليًا عن أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

وحقق سعر الدولار في بنك مصر، 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

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