تشهد الأرض زخة «شهب العوائيات» الثلاثاء

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قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، د.أشرف تادروس، إن السماء تشهد يوم 3 و4 يناير، زخة شهب العوائيات.



وأضاف تادروس "هي من الزخات الشهابية المتوسطة، يطلقون عليها الرباعيات نسبة إلى كوكبة (رباعيات موراليس Quadrans Muralis) القديمة التي تم حذفها من قبل الإتحاد الدولي الفلكي عام 1922 وكانت تقع بين كوكبتي العواء والتنين.



وتابع "يصل عدد الشهب فيها إلى أكثر من 40 شهاب في الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو ، وهي ناتجة عن مخلفات كويكب قديم يعرف باسم 2003 EH1 تم اكتشافه عام 2003 ، سيحجب القمر الأحدب معظم الشهب الخافتة هذا العام، وعموما يكون أفضل وقت لرؤية زخات الشهب بعد منتصف الليل بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

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وذكر "تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة العواء Bootes) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر بالسماء .