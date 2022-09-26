في منتصف تعاملات الإثنين تراجع أسعار الذهب محليًا

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صورة الخبر: أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري، بثاني أيام العام الجديد 2023، اليوم الاثنين 2 من يناير، على مستوى جميع الأعيرة، وفقد الجرام بمنتصف التعاملات نحو 20 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشاراً 1650 جنيها.

ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 1885 جنيهًا.

عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 سعر 1650 جنيهًا.

عيار 18
وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 نحو 1414 جنيهًا.

عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1100 جنيه.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 13200 جنيه.

سعر الأوقية

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1824 دولارا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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