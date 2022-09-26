في منتصف تعاملات الإثنين تراجع أسعار الذهب محليًا

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري، بثاني أيام العام الجديد 2023، اليوم الاثنين 2 من يناير، على مستوى جميع الأعيرة، وفقد الجرام بمنتصف التعاملات نحو 20 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشاراً 1650 جنيها.
ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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