في منتصف تعاملات الإثنين تراجع أسعار الذهب محليًا



أسعار الذهب أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري، بثاني أيام العام الجديد 2023، اليوم الاثنين 2 من يناير، على مستوى جميع الأعيرة، وفقد الجرام بمنتصف التعاملات نحو 20 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشاراً 1650 جنيها.



ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.



عيار 24

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سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 1885 جنيهًا.عيار 21وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 سعر 1650 جنيهًا.عيار 18وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 نحو 1414 جنيهًا.عيار 14وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1100 جنيه.الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 13200 جنيه.سعر الأوقيةوبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1824 دولارا.