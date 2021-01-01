يفقد موظف إصبع الإبهام بسبب عضة قوية من مسؤول محلي

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فقد موظف عام في المغرب إبهامه إثر تعرضه لعضة قوية من مسؤول محلي بإحدى مقاطعات مدينة فاس.

وحدث خلافا حول إنجاز أشغال بإحدى مقاطعات مدينة فاس تطور إلى مشاجرة بين نائب لرئيس المقاطعة ذاتها وموظف حكومي، بتر على إثرها جزء من إبهام الأخير عقب تعرضه لعضة قوية من طرف غريمه، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

وأضافت أن الموظف الجماعي نقل إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرة إلى أن الحادثة حدثت ليلة الخميس.

وأوضحت المصادر أن المعني بالأمر خضع لعملية جراحية لإعادة زرع الجزء المقضوم من إبهامه.

وأكدت أنه واستنادا إلى معطيات الطاقم الطبي، تبقى نسبة نجاح هذا التدخل الجراحي متواضعة ولا تتعدى 15%.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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