أفكار مختلفة لتقديم الحمص لأطفالك.. منها سناكس وصوص

آخر الأخباراخبار منوعة › أفكار مختلفة لتقديم الحمص لأطفالك.. منها سناكس وصوص

صورة الخبر: الحمص
الحمص

الحمص من الأكلات التي نحب نتناولها بمختلف أعمارنا خاصة المشروب الشتوي "حمص الشام" المميز في فصل الشتاء، ويمكن أيضاً أن نضيفه للأكلات مثل الخبيزة أو الكشري، ولكن مع تكرار الوصفة، يصاب الأطفال بالملل واعتيادهم على هذا النوع فقط من الحمص، وهذا ما لا تحبه الأمهات اللاتي يبحثن دائمًا على تجديد طاولة الطعام الخاصة بأطفالهم، ولذلك يفكرن دائمًا في التغيير، ولذا يستعرض" اليوم السابع "بعض الأفكار المختلفة التي يمكن أن يقدم بها الحمص وفقًا لموقع "julierevelant" كما يلي:

صوص على الساندويتش
يمكن استبدال المايونيز وتجنب أضراره التي قد تصيب بعض الأطفال بالحساسية بصوص الحمص، وذلك لأنه غني بالألياف والبروتين التي يمكن إضافتها إلى وجبات أطفالك، وخاصة مع ساندوتشات البانيه أو الخضار المشوية أو الجبن المدخن.

الحمص على الإفطار
إذا كان أطفالك يحبون الحمص، فيمكن تقديمه على الإفطار، بدلًا من الأفوكادو الذي ينفر منه البعض، أو هرسه مع الطحينة وعمل صوص يدهن به التوست، أو إضافته على طبق الفول ومزجهم سوياً.

الحمص كصوص مع الخضار السوتيه
بدلًا من تناول "غموس" آخر يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة، قومي بتقديم الحمص بالخضروات النيئة المقطعة مثل بروكلي، جزر، قرنبيط، كرفس، وطماطم كرزية، الفلفل، البازلاء، كوسة.

معجون الحمص مع السناكس
الحمص مع البطاطس المحمرة، وبسكويت الشوقان ورقائق التورتيلا أو كعكات الأرز أو المعجنات المصنوعة من الحبوب الكاملة، تعتبر وجبات خفيفة مقرمشة مع غموس شهي، كما يمكن سلقه وتقديمه فقط كسناكس.

حمص للسلطة
يمكن اضافة الحمص للسلطة سواء بشكله المسلوق، والمهروس، سواء الخضروات المقطعة أو حتى بمفرده، مع تتبيلة الليمون والكمون فهي طريقة شهية.

استبدال زبد الفول السوداني بالحمص
تعتبر زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز خيارًا صحيًا للأطفال خاصةً عند أقرانها بفاكهة مليئة بالألياف مثل التفاح أو الكمثرى، فيمكن استبدال الزبدة بالحمص او مزجهما للحصول على مزيج من الحلو والمالح.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أفكار مختلفة لتقديم الحمص لأطفالك.. منها سناكس وصوص

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33597

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager