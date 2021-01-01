أفكار مختلفة لتقديم الحمص لأطفالك.. منها سناكس وصوص

الحمص من الأكلات التي نحب نتناولها بمختلف أعمارنا خاصة المشروب الشتوي "حمص الشام" المميز في فصل الشتاء، ويمكن أيضاً أن نضيفه للأكلات مثل الخبيزة أو الكشري، ولكن مع تكرار الوصفة، يصاب الأطفال بالملل واعتيادهم على هذا النوع فقط من الحمص، وهذا ما لا تحبه الأمهات اللاتي يبحثن دائمًا على تجديد طاولة الطعام الخاصة بأطفالهم، ولذلك يفكرن دائمًا في التغيير، ولذا يستعرض" اليوم السابع "بعض الأفكار المختلفة التي يمكن أن يقدم بها الحمص وفقًا لموقع "julierevelant" كما يلي:
صوص على الساندويتش
يمكن استبدال المايونيز وتجنب أضراره التي قد تصيب بعض الأطفال بالحساسية بصوص الحمص، وذلك لأنه غني بالألياف والبروتين التي يمكن إضافتها إلى وجبات أطفالك، وخاصة مع ساندوتشات البانيه أو الخضار المشوية أو الجبن المدخن.
الحمص على الإفطار
إذا كان أطفالك يحبون الحمص، فيمكن تقديمه على الإفطار، بدلًا من الأفوكادو الذي ينفر منه البعض، أو هرسه مع الطحينة وعمل صوص يدهن به التوست، أو إضافته على طبق الفول ومزجهم سوياً.
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