«بلاش الحوادق».. أطعمة يجب على مرضى الضغط المرتفع تجنبها..

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يعاني مرضى الضغط من مشكلات صحية عديدة بسبب الابتعاد عن النظام الغذائي السليم، فهناك أطعمة ومشروبات يفضل تجنب تناولها أو التقليل منها، مثل المخللات والأطعمة المالحة، للتمتع بصحة أفضل .



وفي هذا الصدد، حددت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بقسم الأغذيه الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، بعض النصائح لمرضى ضغط الدم، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كما يلي:



تناول الكركديه باستمرار

الحرص علي شرب كوب من الكركديه المنقوع على البارد أوالدوم أو العصائر الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والكنتالوب.

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الابتعاد عن اللحوم الحمراءالتقليل من تناول اللحوم الحمراء أو الابتعاد عنها بقدر الامكان، ويفضل تناول اللحوم البيضاء مثل الأسماك وصدور الدجاج والأرانب.تناول السلطات بأنواعهاتناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم وكذلك تناول السلطات بأنواعها، لأنها تساعد على تقليل نسبة الصوديوم بالجسم، ويفضل تناول البطاطس المسلوقة، لأنها تعمل على امتصاص الأملاح من الجسم وإخراجها مع الألياف خارج الجسد.شرب المياه باستمرارشرب الماء بمعدل كوب إلى كوبين كل ساعة، إذ تعد من الضروريات التي يجب الحرص عليها.الابتعاد عن المخللاتالابتعاد عن المخللات والأطعمة المالحة والأغذية المقلية وتقليل الملح والاستعاضه عنه بعصير الليمون.ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميًاالمشي يوميا لمدة نصف ساعه على الأقل، لأنه يساعد على صحة أفضل لمرضى الضغط.تناول وجيات صغيرةتناول وجبات صغيرة خلال اليوم بمعدل 4 إلى 5 وجبات يوميًا.