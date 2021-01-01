اليوم القمر يقترن بنجوم الثريا .. ظاهرة مميزة تزين سماء الوطن العربي

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يزين القمر الأحدب سماء الوطن العربي اليوم، إذ يقترن بعنقود نجوم الثريا، المعروف باسم «الشقيقات السبع»، ويمكن مشاهدة الظاهرة الفلكية المميزة عندما تكون السماء صافية وخالية من الغيوم والضبابية، التي قد تحجب الرؤية بشكل كبير.

لا أحد يستطع مشاهدة الثريا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي، الذي يسيطر على الضوء العادي أو الطبيعي، وهناك طريقة أخرى لرؤية الثريا من خلال المنظار، بحسب الجمعية الفلكية بجدة.

اختلافات بين الثريا ونجوم الدب الأصغر
تشبه الثريا، نجوم الدب الأصغر، لكن هناك عدة اختلافات، إذ إنها ضبابية المظهر وتوجد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، واللافت في الأمر أن عنقود الثريا تظهر في فصل الشتاء دون الفصول الأخرى، وُولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون عام.

لا يمكن رؤية الثريا بالعين المجردة
ترتبط نجوم الثريا ببعضها البعض من خلال تبادل الجاذبية بينها واندفاعها عبر الفضاء، وتسطع الثريا مئات المرات أكثر من الشمس، لذا لا يمكن رؤيته بعين الشخص الطبيعية من داخل المدن ويجب استخدام المنظار وسيساعد في توضيح موقع الثريا بشكل معلوم.

المصدر: الوان

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