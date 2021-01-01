تحذير من تطبيق يسرق حسابك ويسيطر على الهاتف: مش هتعرف تمسحه

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يعلن خبراء التكنولوجيا بصورة دورية، أحدث المستجدات على الساحة في ظال التطور الهائل الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، سواء أحدث الاختراعات كذلك وسائل الحماية من هجمات القراصنة المعلوماتية «الهاكرز».



وحذر خبراء في أمن المعلومات، من تطبيق «Todo: Day Manager» الذي يعمل على أنظمة تشغيل «أندرويد» لأنه يمكنه الاستيلاء على المعلومات المصرفية، والوصول إلى الرسائل الخاصة بالمستخدم.



وتطبيق «Todo: Day Manager» يساعد أصحاب الهواتف الذكية على إدارة مهامهم اليومية وتذكيرهم بمواعيدها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

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وحث خبراء أمن المعلومات، مستخدمي الهواتف الذكية على حذف التطبيق على الفور إن كان مثبتا لديهم، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.«Todo: Day Manager» سيضيف نفسه كمسؤول عن الجهازوعن كيفية عمل تطبيق «Todo: Day Manager»، أشار خبراء أن المعلومات، إلى أن التطبيق يعترض رموز التحقق المكونة من خطوتين، لمهاجمة عمليات تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدم، وأضاف الخبراء، أن التطبيق عند تثبيته، يطلب الوصول إلى بعض بيانات الهاتف.وأضاف خبراء أمن المعلومات، أن المستخدم إذا وافق على الأمر فقد يجد صعوبة في حذف التطبيق، حيث سيضيف «Todo: Day Manager» نفسه كمسؤول عن الجهاز ولن يسمح للمستخدم بتعطيله.قد يضطر الشخص إلى إعادة ضبط إعدادات المصنع للهاتفوتابع الخبراء، أن المستخدم إذا منح تطبيق «Todo: Day Manager» حق الوصول لبعض المعلومات المهمة، فقد يضطر الشخص إلى إعادة ضبط إعدادات المصنع للهاتف للتخلص من التطبيق.وقالت «فوكس نيوز»، عن كيفية حماية المستخدمين من البرامج الضارة في المستقبل، إن يجب الاطلاع دائما على أي نشاط مشبوه يظهر على الهاتف، والتحقق من تصنيفات أي تطبيق قبل تنزيله والتأكد من قراءة التعليقات.