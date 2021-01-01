نصائح تساعدك على تدفئة قدميك فى ليالى الشتاء الباردة

يستمتع محبو فصل الشتاء بالأجواء الشتوية كالمشروبات الساخنة التى تعطيهم الكثير من الدفء مع تناول الطعام الشهى الساخن، مع سماع الأغانى الجميلة فى الصباح والتى تجعلهم يشعرون بالنشاط، لكن بعض الأشخاص قد تعانى من الشعور بالبرد فى فصل الشتاء، لذلك يرتدون ملابس ثقيلة من معاطف وأوشحة وقفازات، لعدم شعورهم بالدفء طوال الوقت خاصة القدمين التى تكون باردة مهما حاولوا أن يدفئون أنفسهم، ولهذا نستعرض فى التقرير بعض النصائح للشعور بالدفء، وفقًا لموقع "insider".
اختيار الجوارب المناسبة للقدمين
قد يظن البعض أن ارتداء جوارب سميكة أو طبقات متعددة تمنح الدفء المرغوب، وحماية القدم البارد لتدب فيها الشعور بالحرارة، ويفضل ارتداء جوارب قابلة للتهوية، ورقيقة على القدمين أو سميكة إلى حد بسيط.
ويجب عدم ارتداء الجوارب القطنية لأنها تجعل القدم أكثر برودة وإذا أبتلت تمتص الرطوبة وتحافظ عليها ولهذا يجب اختيار الجوارب الصوفية لأنها تجعل القدم دافئة، وتقاوم الماء وتمتصه، وتناسب أى حذاء، ما يمنح المزيد من الدفء والراحة لأن الصوف يمنح الجسم الكثير من الحرارة التى يحتاجها خلال الفصل الشتوى البارد.
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