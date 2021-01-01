بعيدًا عن صالونات التجميل..وصفة سحرية لعلاج تشقق القدمين..



تشقق القدمين تشقق القدمين

تعاني الكثيرات من السيدات من مشكلة تشقق القدمين، وهو الأمر الذي يسبب لهن الإحراج الشديد في كل مرة عند ارتداء الأحذية المكشوفة في المناسبات، حيث إن قدم المرأة من أهم علامات الجمال على مر العصور، لهذا السبب يبحث أغلبهن عن أفضل الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن من خلالها العناية بالقدمين وعلاج تشقق القدمين في المنزل، بدلًا من الذهاب إلى صالونات التجميل ذات التكلفة، والتي من الممكن أيضا أن ينتقل من خلالها الكثير من الأمراض الجلدية المعدية، وتزداد مشكلة تشقق القدمين في فصل الشتاء، بسبب برودة الجو وتعرض البشرة للجفاف، لهذا يمكن أن يساعد الخل في علاجها والتخلص منها، وهو من أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة في علاج تشقق القدمين في المنزل.



وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، أسباب تشقق القدمين ووصفة سحرية لعلاجها في المنزل.



أسباب تشقق القدمين

- الوقوف لفترات طويلة يودي إلى تصلب جلد القدمين، والذي قد يتشقق لاحقا، لذلك يجب ارتداء الأحذية المبطنة.

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-زيادة الوزن والوقوف لفترات طويلة يودي إلى زيادة الضغط على القدمين.-ارتداء نفس نوع الأحذية باستمرار، خاصة الأحذية المسطحة يمكن أن يسبب تشققات.-التعرض المستمر للماء يؤدي إلى تشقق الكعب-يزداد سمك جلد الكعب مع تقدم العمر وقد يتشقق مع مرور الوقت، حيث تفقد البشرة مرونتها.-كثرة الاستحمام بالماء الساخن لها نفس التأثير على كعبك مثل باقي بشرتك، لذلك يجب تجنب الاستحمام بالماء الساخن أو تجنبه بشكل عام.-يمكن أن تسبب الحالات الطبية مثل نقص الفيتامينات والسكري وأمراض الغدة الدرقية والصدفية تشقق الكعب.-شرب كميات قليلة من الماء.فوائد الخل لعلاج تشقق القدمين-يساعد الخل في تهدئة القدمين وحماية وترطيب الجلد.-يعمل الخل على قتل البكتيريا الضارة العالقة في القدم.-يؤدي استخدام الخل إلى التخلص من الأوساخ وكذلك خلايا الجلد الميتة في القدم.-يجعل بشرة القدمين أكثرة نعومة ونظافة.-يساعد في إبطاء نمو الفطريات الضارة في القدم.كيفية استخدام الخل لعلاج تشقق القدمين-قومي بإحضار وعاء كبير به كوبان من الماء الدافئ.-اسكبي كوبا من الخل في الماء الدافئ.-قومي بنقع قدميك في المحلول لمدة 20 دقيقة.-بعد مرور الوقت أخرجي قدميك من المحلول ثم رطبي قدمك باستخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.-للحصول على أفضل النتائج يمكنك تكرار هذه الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوعين.