تمنح الجسم الدفئ .. طريقة عمل شوربة كريمة الفطر



شوربة كريمة الفطر شوربة كريمة الفطر

فصل الشتاء البارد يحب الأطعمة الساخنة التى تمنح الجسم الدفئ والشعور بالراحة والأسترخاء، والجميع خلال ذلك الفصل يبحث عن وصفات لأطعمة تجعله يستمتع بالمذاق الرائع مع تناول حساء ساخن وغنى بالعناصر المفيدة فى نفس الوقت..



والبعض يحب تناوله لأن ليس له سعرات حرارية كثيرة، ومفيد للجسم بشكل كبير، ويمكن استخدام الفطر لعمل طبق من الحساء الرائع ولذيذ، وسريع لا يأخذ أكثر من عشرون دقيقة، مما يمنح مذاق وملمس رائعان، وفقاً لموقع"timesofindia".



هذه الوصفة تعتبر خفيفة ولا تحتوى على سعرات حرارية كبيرة مما تسمح لمن يقوم بحمية خاصة لأنقاص وزنه، وهو أكل صحى، أن يتناولها دون الشعور بتأنيب الضمير مع الأستمتاع بالطعم الرائع لهذه الشوربة الغنية والبسيطة بخطوات سهولة لا تأخذ الوقت الكثير لإعدادها ومكونات موجودة فى كل منزل.

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الشوربةالشوربةمكونات شورة كريمة الفطر السهلة:2 كوب من الفطر1/2 كوب بصلملح على حسب الرغبة10 فصوص من الثوم1 ملعقة طعام من الزعتر2 ملعقة كبيرة من الدقيق متعدد الأستخدام4 ملاعق زبدة كبيرةفلفل أسود على حسب الرغبةشوربةشوربةطريقة عمل شورة كريمة الفطر البسيطة:الخطوة الأولى طبخ الفطر فى المرق:فى هذه الخطوة يتم طبخ الفطر فى المرق، فنحضر وعاء ونضيف فيه مرق الدجاج، أو يمكن استخدام مرق الخضار أيهما متاح، ويضاف الفطر والبصل والزعتر ويتم طيه لمدة 15 دقيقة، على نار متوسطة منخفضة، وحتى يتم النضج، يمكن خلط المزيج بعض الوقت ثم تركه جانباَ، مع ترك بعض القطع السلمية للحصول على سمك ثقيل.الخطوة الثانية طهى الطبق:نجلب مقلاة ونضع فيها بعض من الزبدة ونضعها على النار وبمجرد أن تذوب الزبدة، يتم أضافة الدقيق لجميع الاستخدامات وخفقه لمدة دقيقة، حتى يصير المزيج ناعم، ويتم إضافة التوابل مثل الملح والفلفل، وأضافة مزيج الخضار الذى قد تم أعداده من قبل، ومزجه معاَ بشكل جيد، ثم يتم رفعه من على النار مع تقديمه مع خبز الثوم المحمص لأكلة شهية وغنية بالعناصر المفيدة للجسم.