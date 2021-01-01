ننشر شروط التقدم لـ الإعارات بالتربية والتعليم

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أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تلقي استمارات الإعارات الخارجية للعام الدراسي القادم 2023 / 2024



وأكدت مديريات التربية والتعليم أن شروط التقدم لـ الإعارات بالتربية والتعليم في :



- أن يكون مصري الجنسية

-أن يكون مقيدا على درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم والمديريات بالمحافظات قضاء 36 شهرا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم وقضاء 24 في ذات المحافظة المنقول إليها .

-ألا يزيد السن عن 56 سنة في 1 أكتوبر 2023 للمدرسين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية وشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم للتدريس بالدول الناطقة بغير العربية.

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- أن يرفق بطلب الإعارة شهادة طبية صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر للخارج من من الناحية الصحية وخلوه من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة- تسديد مبلغ قدره 100 حنيه بموجب إيصال 33 ع .ح وذلك بناء على النشرة العامة بشأن القواعد المنظمة لحصيلة الإعارات الخارجية- على كل متقدم باستمارة إعارة ان يرفق صورة طبق الأصل من المؤهل الحاصل عليه وبالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم أن يرفق صورة من قرار تعيينه من الاستمارة- يلصق على استمارة الاعارة طابع مهن تعليمية فئة 2 جنيه- بالنسبة للسيدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال وأن تكون سارية طوال مدة الإعارة وإذا كانت آنسة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر-إرفاق صحيفة الأحوال الإلكترونية للمدرسين والموجهين والوظائف الإشرافيةأن يكون حاصلا على تقريرين كفء للتخصصية وممتاز للإداريين عن العاملين الآخرين بالتربية والتعليم-أداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها بصفة نهائية أما الإعفاء المؤقت أو الذي لم تنتهي فترة الاحتياط فعلية أن يتقدم باقرار من هيئة التنظيم والإدارة أو إدارة الموارد البشرية بالموافقة على السفر