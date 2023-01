وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق أكاديمية الشروق

وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي



أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة "أكاديمية الشروق"، والكائن مقرها (شارع محمد حسن بدران المنطقة السادسة- مدينة نصر- محافظة القاهرة)، وتدعي منح شهادات الدبلومات المُتخصصة في مجالات (السياحة والفنادق، الضيافة الجوية، إدارة أعمال، الموضة والأزياء)، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.







وأضاف الوزير أن لجان الضبطية القضائية منذ بدء عملها في عام 2015 نجحت في ضبط ومُداهمة 358 كيانًا تعليميًا وهميًا بمختلف المحافظات المصرية حتى الآن، مشيدًا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، ومُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:? موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلميhttp:// mohesr. gov. eg? حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)https:// www. facebook. com/ MOHESREGYPT? حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)https:// www. instagram. com/ mohesregypt/? حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر)https:// twitter. com/ Mohesregypt