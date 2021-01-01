ننشر السيرة الذاتية لعميد آداب كفر الشيخ

هنأ الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد شوقي إسماعيل البحيري، أستاذ الآثار الإسلامية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري وتجديد الثقة له عميداً لكلية الآداب جامعة كفر الشيخ لمدة 3 سنوات «فترة ثانية».
وينشر موقع «صدى البلد» الإخباري السيرة الذاتية للدكتور وليد البحيري، الذي تخرج في كلية الآداب جامعة طنطا، قسم الآثار، حصل على درجة الماجستير عام 2002م، ونال درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية من جامعة طنطا، عام 2006م، عُين مدرسًا بقسم الآثار بكلية الآداب في 2009م.
نال الدكتور وليد البحيري الترقية أستاذًا مساعدًا في أكتوبر 2011م، ونال درجة الأستاذية في أكتوبر 2016م، وشغل منصب مدير مركز الخدمة العامة بكلية الآداب عام 2012م، وشغل الدكتور وليد البحيري، منصب وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من 17 يوليو 2017م.
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