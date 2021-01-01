الإفتاء تجيب .. هل ترك صلاة الفجر بسبب البرد حرام؟



صلاة الفجر صلاة الفجر

يتخذ البعض من برودة الشتاء سببًا للتكاسل عن صلاة الفجر، ولعل هذا ما يطرح أهمية كبيرة لمعرفة هل ترك صلاة الفجر بسبب البرد حرام ؟، خاصة وأن هناك من يتهاونون في صلاة الفجر محتجين بالبرودة تارة وبالحر تارة أخرى، لذا فحتى لا يضيع عليهم فضل صلاة الفجر العظيم ويحل محله الآثام ، ينبغي معرفة هل ترك صلاة الفجر بسبب البرد حرام؟.



هل ترك صلاة الفجر بسبب البرد حرام

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعمد ترك صلاة الفجر في وقتها رغم أن الشخص مستيقظًا، يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إذا كان نائما فوقتها يصلى هذه الصلاة بعد استيقاظه لحديث النبي: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، منوهًا بأن الشرع الحنيف حدد مواعيد لأداء الصلوات الخمس، ويجب على المسلم أن يقضي الصلاة التي لم يدركها.



وأضاف «ممدوح»، خلال إجابته عن سؤال: « هل ترك صلاة الفجر بسبب البرد حرام ؟، وهل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟»، أن مَنْ أَخَر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، عمدًا يأثم شرعًا على ذلك ويجب عليه أن يؤدي الصلاة قضاءً.

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وأوضح أنه يبدأ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني "الفجر الصادق"، وهو عبارة عن بداية ذهاب الليل، ومجيء أول بياض الصبح، حيث يكون السواد مختلطًا بالبياض، وعندما ينتشر الضوء في الآفاق ينادي المؤذن للصلاة؛ دلالة على دخول وقت أداء صلاة الصبح وانتهاء وقت صلاة العشاء والتهجد والقيام، وينتهي وقت الفجر بشروق الشمس.وأكد أنه لا يأثم شرعًا من ترك صلاة الفجر في الوقت المحدد لها بسبب عذر كالنوم أو النسيان، الواجب عليه البدار بقضائها، ولا يؤخر ذلك إلى صلاة أخرى، بل الواجب البدار بالقضاء حالًا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.. لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» هكذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالواجب البدار إلى أن يؤدي الصلاة التي نام عنها أو نسيها، وليس لها وقت نهي، فلو نسي الصبح فلم ينتبه لها إلا الظهر، بادر وصلاها وصلى الظهر.وأفاد بأن الصلاة هي عماد الدين وهي الإناء الذي يضع فيه التجليات والرحمات ولا يجب التكاسل عنها بسبب البرد أو خلافه لأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما أن أحد مكفرات الذنوب الوضوء على المكاره، ومنها الوضوء في البرد الشديد طاعة لله وامتثالاً لأمره فيمن عليه من بركاته ورحماته وفضله.ونبه الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إلى أن الفجر والصبح اسمان لمسمى واحد، وهو صلاة الفريضة التي تتوسط العشاء والظهر، منوهًا بأن الواجب على المسلم ألا يؤخر صلاة الصبح حتى تخرج عن وقتها وهو طلوع الشمس، لافتًا إلى أنه في حال خرجت عن وقتها فإن العبد يصليها قضاءً سواء نوى الصبح أو الفجر.