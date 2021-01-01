علي جمعة: هذا تفسير مقولة لا حياء في الدين

توجد مقولات عدة وأمثال شائعة بين عامة الناس، الذين يستهينون بخطورتها، ومن بين هذه الأقاويل عبارة : لا حياء في الدين ، والتي تجري على ألسنة الكثيرين دون وعي بمدى صحتها أو خطورتها، ونظرًا لشيوع مقولة لا حياء في الدين وانتشارها فإنه ينبغي الوقوف على حقيقتها وصحتها.
لا حياء في الدين
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يشيع في وسط الناس مقولة: "لا حياء في الدين"، وهي مقولة فاسدة، لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ، وإنما صحتها: "لا حرج في الدين"؛ ولذلك أباح الدين أن نسأل، حتى في المسائل التي قد يكتنفها شيء من الغموض، أو شيء من الحياء، وأن نكتفي بالإجمال دون التفصيل.
وأضاف «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جاءت أم سُلَيْم بنت مِلْحَان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أم أنس بن مالك، وكانوا من الأسر التي كانت في خدمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، وفي شأن القيام بشأنه - صلى الله عليه وسلم- ، وأم سُلَيْم جاءت والنبي - صلى الله عليه وسلم- عند زوجته السيدة أم سلمة، فسألته: ماذا تصنع المرأة يا رسول الله إذا احتلمت؟ قال: «عليها الغسل». واكتفى. أخرجه البخاري تحت باب عنونه بأنه هذا ليس من الأشياء المرفوضة ما دمنا نتعلم، وليس هذا في مقام الحياء، الذي ندعو إليه.
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