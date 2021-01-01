تعرف علي .. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة



الأهلي وبيراميدز الأهلي وبيراميدز



يلتقى مساء اليوم الأهلي مع بيراميدز باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .



يدخل الأهلي المباراة وهو فى المركز الثانى برصيد 24 نقطة متساويا مع الزمالك الذى يتفوق بفارق الأهداف فيما يتواجد بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 20 نقطة .



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق مباراة الأهلى وبيراميدز فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت السعودية .

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وتبث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .ويدير المباراة الحكم البولندى مارسينياك الذى أدار مباراة نهائى بطولة كأس العالم التى اقيمت بين منتخب الأرجنتين و فرنسا ويساعده كل من رادوسلاف سييكا وآدم ميشال كوبسيك، وسيكون محمد معروف حكمًا رابعًا، وتوماس موسيال "حكم فيديو"، وتوماس ماكنياك "مساعد حكم فيديو".وتحظى مباريات الأهلي وبيراميدز باهتمام كبير فى ظل التنافس والعلاقة بين الناديين على مدار المواسم الأخيرة وعملية انتقال اللاعبين بين الفريقين وهو ما يفرض أهمية خاصة لتلك المباراة فضلا عن أهمية المباراة فى سباق المنافسة فى بطولة الدوري .واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة بيراميدز، أمس وسط استعدادات قوية وأدى الفريق فقرة إحماء، وأعقبها تنفيذ اللاعبين التدريبات الفنية والجمل الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال مباراة اليوم فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.وكان الأهلي قد بدأ استعداداته لمباراة بيراميدز يوم الخميس الماضي، ثم حصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة قبل العودة إلى التدريبات يوم السبت.وخاض الأهلي مباراة ودية السبت على ملعب التتش أمام منتخب غانا للمحليين بمشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب.قائمة بيراميدزأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي اليوم في الدوري الممتاز.وجاءت القائمة على النحو التالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادرخط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظخط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - محمد صادق - بلاتي توريه - عبد الله مجديخط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي