ردده دائما .. ذكر يجعلك في أمن وحماية الله دائما



ذكر يجعلك في أمن وحماية الله ذكر يجعلك في أمن وحماية الله

ذكر الله .. المسلم الذي يكون في معية الله، لن يصيبه أذى، فهو محروس بأمر الله وعنايته، والله عز وجل دائما ما كان يعصم النبي الكريم مصداقا لقوله تعالى "وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" كما قال الله "وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"، وحتى تكون فى معية الله طول اليوم وأوله عليه بقول هذا الذكر ..



ذكر يجعلك فى أمن وحماية الله دائماً

1 ) من قال كل يوم حين يخرج من بيته (( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم.. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم))، قالت له الملائكة هديت ووقيت وكُفيت .



2) من قال كل يوم (( حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)) كفاه الله همه في ذلك اليوم .

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