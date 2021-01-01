حقوق القاهرة تصدر محظورات قبل بدء الامتحانات غدا

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أعلن الدكتور عبد الهادي العوضي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، آخر استعدادات الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2022-2023 .



وقال الدكتور عبد الهادى العوضى ، تبدأ كلية الحقوق غدًا الإثنين إمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة الليسانس قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية الفرقة الثانية مادة التدريب القانوني وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهرًا .



وأضاف “ العوضى ” يستمر الامتحان حتى الساعة الثالثة ونصف عصرًا على أن يعقد الإمتحان بمدرجات الفرقة الأولى والرابعة بالكلية وعلى جميع الطلاب التواجد قبل بدء الامتحان بربع ساعة مع إحضار البطاقة الجامعية .

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كما أكد أنه ممنوع منعًا باتاً دخول أي طالب من باب المبنى المخصص للامتحان بمذكرات أو كتب وممنوع دخول الطلاب بالمحمول إلي اللجان ويعتبر الدخول بالمحمول بمثابة شروع فى الغش ، مشددا على مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية وعدم خلع الكمامة أثناء التواجد داخل لجان الإمتحان.