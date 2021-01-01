طرق الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسي الأول الجامعي

كشفت الدكتورة إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن طرق الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسى الأول .
وقالت الدكتورة إيمان هريدي ، على من يرغب في تقديم الاعتذار عن عدم قدرته لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 ، التقدم بطلب للدراسات العليا بالكلية او من خلال رسالة على البريد الالكتروني التالي students@fgse.cu.edu.eg موضحا الاسم والرقم القومي والبرنامج الملتحق به ورقم الهاتف .
جامعة القاهرة
نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، بالتعاون مع نادي روتاري الشروق، وذلك بمبنى الخدمات الطلابية بالحرم الجامعي.
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