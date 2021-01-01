لجنة المسابقات تكشف عقوبة حسام حسن لإتلافه تقنية الفار

قررت لجنة المسابقات بإشراف اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الاندية برئاسة أحمد دياب عدد من القرارات بعد انتهاء الجولة العاشرة للدوري وجاءت كالتالي :
25 ألف جنيه علي الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا للاعتراض الجماعي في مباراة الاهلي بعد نهاية المباراة
- تحمل النادي المصري ما تم اتلافه من قبل المدير الفني للنادي بناء علي تقرير الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو خلال اسبوع من تاريخ القرار
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!