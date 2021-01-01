لجنة المسابقات تكشف عقوبة حسام حسن لإتلافه تقنية الفار



حسام حسن حسام حسن

قررت لجنة المسابقات بإشراف اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الاندية برئاسة أحمد دياب عدد من القرارات بعد انتهاء الجولة العاشرة للدوري وجاءت كالتالي :



25 ألف جنيه علي الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا للاعتراض الجماعي في مباراة الاهلي بعد نهاية المباراة



- تحمل النادي المصري ما تم اتلافه من قبل المدير الفني للنادي بناء علي تقرير الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو خلال اسبوع من تاريخ القرار

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- توقيع غرامة علي حسام حسن 100 ألف جنية تسدد خلال اسبوعين لما بدر منه- يتم ايقاف المدير الفني تلقائيا في حالة عدم السداد خلال المواعيد المقرر ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار .