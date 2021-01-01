لجنة المسابقات تكشف عقوبة حسام حسن لإتلافه تقنية الفار

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صورة الخبر: حسام حسن
حسام حسن

قررت لجنة المسابقات بإشراف اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الاندية برئاسة أحمد دياب عدد من القرارات بعد انتهاء الجولة العاشرة للدوري وجاءت كالتالي :

25 ألف جنيه علي الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا للاعتراض الجماعي في مباراة الاهلي بعد نهاية المباراة

- تحمل النادي المصري ما تم اتلافه من قبل المدير الفني للنادي بناء علي تقرير الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو خلال اسبوع من تاريخ القرار

- توقيع غرامة علي حسام حسن 100 ألف جنية تسدد خلال اسبوعين لما بدر منه

- يتم ايقاف المدير الفني تلقائيا في حالة عدم السداد خلال المواعيد المقرر ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار .

المصدر: elbalad

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