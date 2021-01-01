رسميا .. شوبير يعلن اسم أولى صفقات الأهلي الشتوية .. ويراقب لاعبين أخرين

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صورة الخبر: شوبير
شوبير


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قيمة تعاقد النادي الأهلي، مع محمد الضاوي كريستو لاعب فريق النجم الساحلي.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "كريستو انضم إلى الأهلي مقابل مليون و325 ألف دولار، لمدة 4 سنوات ونصف".

وأعلن أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من الحصول على خدمات المحترف الغاني دانيال أفري مهاجم فريق هارتس أوف أوك.

"دانيال أفري شارك أمام النادي الأهلي
وأضاف "دانيال أفري شارك أمام النادي الأهلي، وظهر بمستوى فني متوسط خلال اللقاء رغم تسجيل هدف من ضربة جزاء".

وتابع "مارسيل كولر طلب بعض الوقت من أجل تقييم مستوى اللاعب والحكم عليه، وعدم الاكتفاء بمشاهدة اللقاء من الملعب".

واختتم "علمت أيضاً بوجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي، مع مهاجم لاتيني وذلك لتدعيم الفريق الأحمر في انتقالات يناير".

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

المصدر: elbalad

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