خبيرة للتغذية تقدم .. وصفات طبيعية تعالج البهاق



البهاق البهاق



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية وصفات طبيعية لعلاج البهاق..



وصفات لعلاج البهاق ما يلي :-



·وصفة الكركم وزيت الخردل يمكن أن يساعد دهن المناطق المُصابة في الجلد بمزيجٍ من بودرة الكركم وزيت الخردل إلى استعادة لون الجلد بشكلٍ تدريجي، ولتحضيره لا بدّ من مزج ملعقتي طعام كبيرتين من بودرة الكركم مع كميةٍ كافية من زيت الخردل لتحضير عجينة، ثمّ وضعها على المناطق المُصابة في الجلد لمدة 20 دقيقة على الأقلّ، ومن ثمّ شطفه بالماء الدّافئ، وتكرار ذلك مرتين في اليوم ولمدة أسبوعين على الأقلّ.

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· وصفة العسل وأوراق النيم تُحضَّر هذه الوصفة باستخدام ملعقةٍ كبيرة من العسل مع القليل من الأوراق المطحونة لشجرة النّيم، بعدها يمكن المواظبة على تناول هذا الخليط للمساعدة على التخلّص من البهاق.· وصفة شاي الزّنجبيل اشتُهِر الزّنجبيل منذ القدم بكَوْنه أحد العلاجات الطّبيعية للعديد من المشكلات والاضطرابات الجلدية، ومن ضمنها البهاق، إذ يمكن تحضير شاي الزنجبيل، وشربه بواقع مرتين في اليوم للمساعدة على التخلّص من البهاق.·وصفة السمن والفلفل لتحضير هذه الوصفة لا بدّ من تسخين القليل من قرون الفلفل مع 10 غرامات من السّمن على نارٍ هادئة، وتضمين هذا الخليط أثناء تحضير الطّعام، فالاستهلاك المُنتظَم لهذا الخليط قد يساعد على التخلّص من البهاق.·وصفة فاكهة البابايا تعدّ البابايا من أنواع الفاكهة اللذيذة، والتي ثبتت فعاليتها في المساعدة على علاج البهاق، إذ يمكن فرك قطعةٍ من ثمرة البابايا على أماكن الجلد المُصابة بالبهاق، وتركها حتى تجفّ، ومن ثمّ غسلها بالماء الدّافئ، أو يمكن تناول فاكهة البابايا بانتظام، للمساعدة على تجديد الخلايا المُنتِجة لصبغة الجلد، وتحسين حالة البهاق.·وصفة الطين الأحمر يتصف الطين الأحمر بمحتواه الغنيّ من النحاس، وبذلك فقد يُساهِم في علاج البهاق، ولاستخدامه يمكن خلط ملعقتين كبيرتين من الطين الأحمر مع ملعقةٍ كبيرة من عصير الزنجبيل الذي قد يساعِد على تحسين التّروية الدّموية لبقع البهاق، وتطبيق الخليط على بقع البهاق يوميًا.·وصفة أوراق الريحان تمتاز أوراق الريحان بخصائصها المضادّة للشيخوخة، ومحاربتها للعدوى الفيروسية، بالتالي فإن خلط الأوراق المطحونة للريحان مع عصير الليمون وتطبيقه على البشرة كلّ يومٍ يحفِّز البشرة على إنتاج صبغة الميلانين، ويساعد على التخلّص من البهاق..·وصفة الجوز يعدّ الجوز من المكسّرات التي قد تساعد على التخلّص من البهاق، إذ يمكن تحضير وصفة الجوز بمزج 5 حبات مطحونة من الجوز مع قليلٍ من الماء، وتطبيق العجينة على المناطق المُصابة من الجلد 3-4 مرات على الأقلّ كلّ يوم، ولمدة 15-20 دقيقة، وهذا قد يساعد على التخلّص من البهاق وتخفيف وضوح البقع البيضاء في الجلد.