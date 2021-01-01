هيئة الدواء تحذر .. المضاد الحيوي ليس علاجًا للبرد

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المضاد الحيوي


قالت هيئة الدواء المصرية إنه من الأخطاء الشائعة استخدام المضادات الحيوية في علاج الفيروسات، ومنها الفيروسات المُسببة لنزلات البرد والأنفلونزا.
وقدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح لتقوية جهازك المناعي، والوقاية من نزلات البرد:
_ ممارسة الرياضة يوميًا
_الامتناع عن التدخين
_ تناول الأكل الصحي "خاصة الخضار والفاكهة الطازجة"
_ النوم لساعات كافية
_شرب الماء بشكل مستمر
_التهوية السليمة للمنزل في فصل الشتاء.

المصدر: elbalad

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