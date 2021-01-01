ماذا يحدث عند تناول القرنفل بالحليب قبل العلاقة الزوجية

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القرنفل بالحليب


قد يهتم الكثير من الرجال بالمشروبات المفيدة والصحية لعلاج كل مشاكل الذكورة ، وتعد وصفة القرنفل من أكثر الوصفات فاعلية لحل المشاكل بالعلاقة الزوجية والذي يغنيك عن المنشطات.

حيث أن مشروب القرنفل التي يتم تحضيرها بنقع عدة أعواد من القرنفل في كوب من اللبن الدافئ ثم يتم تناولها بشكل يومي ومنتظم في الصباح بعد تحليتها بعسل النحل الطبيعي وصفة أعشاب مفيدة جدا .

وحيث أن القرنفل هو نوع من الأعشاب المفيدة جدا لهذا الغرض، و يتم تحضيرها بإضافة جرام واحد من مسحوقها إلى كوب من الماء المغلي ثم يتم تحليتها بعسل النحل وينصح بتناول من كوب إلى كوبين يوميا.

المصدر: elbalad

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