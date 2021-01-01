لتقوية مناعة الأطفال .. أستاذ تغذية يقدم روشتة لذلك ولحمايتهم من الفيروسات



لتقوية مناعة الأطفال لتقوية مناعة الأطفال



قال الدكتورة حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه يمكن تقوية المناعة للأطفال خلال فصل الشتاء عن طريق كنز الفيتامينات والأملاح المعدنية، وهي الفاكهة والخضروات مثل الطماطم والجزر التي تعتبر غنية بفيتامين A كما توجد الملوخية أيضا والجرجير والبرتقال واليوسفي لاحتوائها على فيتامين c.



وأضاف حسونة لصدى البلد، أن هناك أغذية تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية وهي من أهم الأغذية للطلاب وهي تعتبر من الأغذية المهمة خلال فصل الشتاء، وهي الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت والتي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وهو مضاد للأكسدة ويقوي جهاز المناعة لدى الطلاب ويساعدهم على الاستذكار، كما أن الأملاح المعدنية التي يأخذها الطالب ويحرص عليها من أغذية تحتوي على الحديد والزنك وهو يتوافر في المصادر الحيوانية من لحوم حمراء ومصادر نباتية.



وتابع: "الاومجا 3 مهمة لوظائف الجسم المختلفة ويمكن تناولها عن طريق مصادر نباتية مثل المكسرات أو حيوانية مثل الأسماك الدهنية" .