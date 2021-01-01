قبل الامتحانات غدا .. آداب القاهرة تعلن تعليمات عاجلة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام، عميدة كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن تعليمات هامة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول.
وقالت الدكتورة عبير عبد السلام، إن امتحانات فرق الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى نفس توقيت امتحانات الفصل الدراسى المعلنة، ولكنها ستعقد فى المبنى الجديد بالكلية، بما فى ذلك امتحان مادة ريادة الأعمال لطلاب الفرقة الثانية.
وأضافت: “أما بالنسبة للطلاب المكفوفين، فستعقد امتحاناتهم فى المكتبة المركزية، باستثناء مادة ريادة الأعمال للفرقة الثانية، حيث سيتم امتحان هذا المقرر بالمبنى الجديد غدا، الاثنين، بحسب موعد الامتحان المعلن”.
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