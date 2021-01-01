قبل الامتحانات غدا .. آداب القاهرة تعلن تعليمات عاجلة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة



آداب القاهرة آداب القاهرة



أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام، عميدة كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن تعليمات هامة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول.



وقالت الدكتورة عبير عبد السلام، إن امتحانات فرق الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى نفس توقيت امتحانات الفصل الدراسى المعلنة، ولكنها ستعقد فى المبنى الجديد بالكلية، بما فى ذلك امتحان مادة ريادة الأعمال لطلاب الفرقة الثانية.



وأضافت: “أما بالنسبة للطلاب المكفوفين، فستعقد امتحاناتهم فى المكتبة المركزية، باستثناء مادة ريادة الأعمال للفرقة الثانية، حيث سيتم امتحان هذا المقرر بالمبنى الجديد غدا، الاثنين، بحسب موعد الامتحان المعلن”.

قد يعجبك أيضا...

جامعة القاهرةنظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، بالتعاون مع نادي روتاري الشروق، وذلك بمبنى الخدمات الطلابية بالحرم الجامعي.وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض ضم حوالي 5 آلاف قطعة ملابس سيتم توزيعها على الطلاب بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في جميع المجالات، مؤكدًا حرص الجامعة على إقامة عدة معارض للملابس طوال العام الدراسي لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.