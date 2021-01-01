كيف يمكنك اللعب مع أصدقائك على سناب شات ؟



سناب شات سناب شات

لا تعرف الأغلبية العظمى من مستخدمي تطبيق Snapchat سناب شات أنه يحتوي على مكتبة من الألعاب متعددة اللاعبين ضمن صفحات الدردشة الخاصة به، حيث يعتقد الكثير من المستخدمين أنه يمكن استخدامه فقط في مشاركة الصور و مقاطع الفيديو والمحادثات النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو فقط.



ويمكن تصفح ألعاب سناب شات Snapchat وتشغيلها من داخل التطبيق، وتعد الألعاب امتدادًا لصفحة الدردشة ، بحيث يمكنك بسهولة تشغيل لعبة أثناء إجراء محادثة مع شخص ما.



وفي حين أن هذه الألعاب تعد ألعابا بسيطة نسبيًا ، حيث يمكن كسب نقاط ومكافآت في اللعبة يتم حفظها بشكل عام بين الجلسات، بحيث يمكنك التقدم خلال اللعبة في كل مرة تلعب فيها.

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وظهرت Snapchat Games أو ألعاب سناب شات لأول مرة في عام 2019 ، حيث كانت تضيف عناوين جديدة إلى المجموعة منذ إطلاقها، إلا أنه يوجد حاليًا ما يقرب من 40 لعبة للاختيار من بينها في سناب شات.وبحسب موقع Business Insider فإنه يمكن ممارسة الألعاب مع الأصدقاء في تطبيق سناب شات من خلال Snapchat Games وذلك من خلال عدد من الخطوات البسيطة :كيف تلعب ألعاب سناب شات Snapchat1. في تطبيق سناب شات ، انقر فوق علامة التبويب الدردشة في الجزء السفلي من الشاشة.2. اضغط على الصديق أو المجموعة التي تريد أن تلعب معها.3. استمر في المحادثة بالطريقة المعتادة، وعندما تكون مستعدًا لبدء لعبة ، انقر فوق أيقونة Rocket بجانب حقل النص.4. في قائمة الألعاب المتاحة ، انقر فوق اللعبة التي تريد تشغيلها.5. بعد بدء اللعبة ، يتلقى صديقك (أو كل فرد في المجموعة) إشعارًا ويمكنه النقر على أيقونة اللعبة للعب أيضًا.وبمجرد دخولك اللعبة ، لديك بعض الخيارات:دردشة : يمكنك الاستمرار في الدردشة مع صديقك باستخدام حقل الدردشة أسفل الشاشة.تكوين اللعبة : يمكنك تعيين الخيارات في العديد من الألعاب من خلال النقر على قائمة الخطوط الثلاثة في أسفل يمين الشاشة.مخرج : لمغادرة اللعبة ، انقر فوق رمز الدردشة في الجزء السفلي من الشاشة ، على يسار حقل النص ، ثم انقر فوق مغادرة في النافذة المنبثقة.