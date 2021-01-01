

احذف آلاف الإيميلات في Gmail دفعة واحدة احذف آلاف الإيميلات في Gmail دفعة واحدة

يعاني الكثيرون من مستخدمي تطبيق البريد الإلكتروني Gmail من وجود المئات أو حتى الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة المتراكمة في حساب Gmail الخاص بهم، حيث تكون هذه الرسائل لم يتم فتحها أو البحث عنها مما يجعلها تتسبب في تخطي المساحة الافتراضية المقررة في جوجل.



وبحسب موقع BGR فإنه يمكن حذف الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة في Gmail بطريقة سريعة، حيث تتيح هذه الحيلة أرشفة كل رسائل البريد الإلكتروني هذه، مما يساعد على التخلص من هذه الرسائل وإتاحة مساحة جيدة يمكن الاستفادة منها.





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كيفية حذف آلاف الإيميلات في Gmailوستحتاج إلى فتح جهاز الكمبيوتر لفتح Gmail في متصفحك لبدء العملية، حيث تعمل هذه الطريقة على إصدار الويب فقط من Gmail.وبمجرد تسجيل الدخول ، اكتب البحث التالي في شريط البحث (: is: unread ) وسيؤدي هذا إلى إظهار كل بريد إلكتروني غير مقروء في صندوق الوارد الخاص بك ، بغض النظر عن عدد هذه الإيميلات.انقر فوق المربع الفارغ الموجود أسفل رمز البحث مباشرةً في مربع البحث واختر الكل من القائمة، وستحتاج إلى اختيار تحديد كل المحادثات التي تطابق هذا البحث في الجزء العلوي إذا كان لديك أكثر من صفحة واحدة من الرسائل غير المقروءة.انقر فوق رمز سلة المهملات أعلى الرسائل الموجودة على اليسار، وبهذه الخطوة تكون قد قمت بحذف الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة في Gmail بنقرات قليلة.تأكد من إفراغ سلة المحذوفات إذا كنت تريد إخلاء المساحة وإلا سيحتفظ Gmail برسائل البريد الإلكتروني المحذوفة لمدة 30 يومًا.كيفية أرشفة الإيميلات في Gmailوإذا كنت ترغب في أرشفة رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة يمكنك القيام بذلك في Gmail بنفس الخطوات، ولكن الجانب السلبي هو أنك ستستمر في استخدام التخزين للرسائل الإلكترونية المؤرشفة، ولكن بدلاً من رمز المهملات ، ستحتاج إلى النقر على رمز الأرشفة في الجزء العلوي من الرسائل. إنه الصندوق الذي يحتوي على سهم لأسفل.ويكون خيار الأرشفة أفضل فقط إذا كنت تعتقد أن هناك أشياء في تلك الرسائل الإلكترونية قد تحتاجها في وقت ما في المستقبل، وبخلاف ذلك ، سيكون من الأفضل لك حذف رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة في Gmail بدلاً من حفظها.