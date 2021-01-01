مزايا «إنقاذ حياتك» على هواتف آيفون

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آيفون

تحتوي ملايين أجهزة IPHONE على ميزات مدمجة يمكن أن تنقذ حياتك.

ونشر موقع «ذا صن»، أفضل وأهم المزايا بهواتف آيفون كما يلي :

جهة اتصال للطوارئ

-يعد إعداد جهات اتصال الطوارئ على جهاز iPhone الخاص بك أمرًا لا بد منه.

-يحتوي iPhone على ميزة طوارئ SOS التي تتيح لك الاتصال بخدمات الطوارئ بسرعة.

-يمكن أيضًا إضافة جهات اتصال الطوارئ، بمجرد انتهاء مكالمة الطوارئ ، سيقوم iPhone بعد ذلك بتنبيه جهات اتصال الطوارئ هذه برسالة نصية - على الرغم من أنه يمكن إلغاء هذا إذا كنت تفضل ذلك.

-سيرسل iPhone موقعك الحالي إلى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك، وستتلقى جهات الاتصال أيضًا تحديثات إذا تغير موقعك.
الهوية الطبية

- أنشأت Apple ميزة تسمى Medical ID تعرض بسرعة معلوماتك الصحية الرئيسية.

-أوضحت شركة Apple أن "المعرف الطبي يساعد المستجيبين في حالات الطوارئ في الوصول إلى معلوماتك الطبية الهامة من شاشة القفل، دون الحاجة إلى رمز المرور الخاص بك".

-اضافت "يمكنهم الاطلاع على معلومات مثل الأدوية والحالات الطبية، بالإضافة إلى من يمكنهم الاتصال في حالة الطوارئ".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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