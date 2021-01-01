الحاسب المحمول Lenovo YogaBook 9i 13 ذو الشاشة المزدوجة… ومن المتوقع إطلاقه في حدث CES 2023



Lenovo YogaBook 9i 13 Lenovo YogaBook 9i 13

كشفت لينوفو مؤخرًا عن العديد من الأجهزة الجديدة قبل مؤتمر CES 2023، سيقام الحدث في لاس فيجاس اعتبارًا من 5 يناير، ومن المتوقع أن يتم عرض جميع أجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة التي تم الكشف عنها مؤخرًا هناك.



ومع ذلك، فإن الشركة لديها المزيد من الأجهزة التي لا تزال غامضة والتي من المحتمل أن تظهر لأول مرة في مؤتمر CES 2023. وقد تم تسريب الصور الصحفية لأحد هذه الأجهزة، وهو Lenovo YogaBook 9i 13، وذلك من قبل المسرب المعروف Evan Blass.



يعتبر Lenovo Yoga 9i 13 حاسب محمول مزدوج بحجم 13 بوصة بتصميم مثل ThinkPad X1 Fold ولوحة مفاتيح حرة الحركة يمكن تثبيتها بين الشاشتين عند طي الحاسب المحمول. يحتوي Yoga 9i على شاشتين مستقلتين على عكس جهاز ThinkPad الفردي القابل للطي.

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وبالنظر إلى الصور، من الواضح أنه يمكن استخدام الجهاز في اتجاهات متعددة مثل؛ حاسب محمول تقليدي، في اتجاه شاشة مزدوجة وفي اتجاه مطوي يشبه الجهاز اللوحي. وتؤكد أحد الصور أن الحاسب المحمول سيأتي بقلم مطابق.لا توجد مواصفات متوفرة حاليًا على الجهاز، ومع ذلك، يبدو أنه سيأتي بمنفذ USB-C مع مقبس 3.5 ملم.