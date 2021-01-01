تعمل شركة Oppo على مجموعة شرائح الهواتف الذكية الخاصة بها

ذكر المصدر Ice Universe أن شركة Oppo تخطط لتقديم مجموعة شرائح الهواتف الذكية الخاصة بها في عام 2024.
يُزعم أن شركة Oppo وظفت آلاف الأشخاص للعمل في المشروع، لكن لسوء الحظ، هناك ندرة في التفاصيل في الوقت الحالي. سيكون من شبه المؤكد أن تكون الشريحة قائمة على ARM مما يعني أنها ستستخدم وحدات المعالجة المركزية Cortex ووحدات معالجة الرسومات مع تصميمات MariSilicon لأشياء مثل مزود خدمة الإنترنت وأجزاء من الاتصال اللاسلكي.
سيكون من المثير للاهتمام معرفة من تختاره شركة Oppo كشريك في هذا المسعى.
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