تعين سامسونج مصمم مرسيدس السابق مسؤولاً عن فريق تصميم جالاكسي



مصمم مرسيدس السابق مصمم مرسيدس السابق

حصلت شركة Samsung Electronics على نائب رئيس جديد ورئيس فريق تصميم الهاتف المحمول (MX) – Hubert H. Lee. في السابق، كان Lee يعمل في شركة مرسيدس بنز لأكثر من عقدين من الزمن، وكان مؤخرًا كبير مسؤولي التصميم في مرسيدس-بنز الصين.



وكقائد لفريق MX Design، سيشرف Lee على تصميم خط جالاكسي من سامسونج بما في ذلك سلسلة هواتف Galaxy S و Z الرائدة، بالإضافة إلى أجهزة جالاكسي اللوحية والساعات الذكية.



تشتهر سامسونج ببناء بعض من أجمل المنتجات في العالم بتصميمات أحدثت تحولًا في صناعة الهواتف المحمولة. ويقول Lee أنه متحمس للانضمام إلى شركة في طور التطور في مجال ابتكار الأجهزة المحمولة وقيادة الفريق المسؤول عن إنشاء تجارب جوال جديدة من خلال فن التصميم.