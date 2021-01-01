تكشف تسريبات عن مواصفات والسعر المحتمل لكرت الشاشة NVIDIA RTX 4070 Ti

من المتوقع أن تكشف إنفيديا عن بطاقة الرسومات GeForce RTX 4070 Ti الخاصة بها خلال حدث CES الأسبوع المقبل، لكنها سربت المواصفات بشكل استباقي. وبفضل الشائعات الجديدة، هناك توقعات عن السعر المحتمل لوحدة معالجة الرسومات أيضًا.
من المقرر أن تحتوي RTX 4070 Ti على 12 جيجابايت من ذاكرة GDDR6X مع 7680 نواة Cuda يمكن تعزيزها إلى 2.61 جيجا هرتز.
ويبدو أن إنفيديا تتوقع أن تقدم البطاقة طريقة لعب بدقة 4K تصل إلى 240 هرتز، أو صور 8K بتردد 60 هرتز مع تمكين DSC و HDR.
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