تكشف تسريبات عن مواصفات والسعر المحتمل لكرت الشاشة NVIDIA RTX 4070 Ti



NVIDIA RTX 4070 Ti NVIDIA RTX 4070 Ti

من المتوقع أن تكشف إنفيديا عن بطاقة الرسومات GeForce RTX 4070 Ti الخاصة بها خلال حدث CES الأسبوع المقبل، لكنها سربت المواصفات بشكل استباقي. وبفضل الشائعات الجديدة، هناك توقعات عن السعر المحتمل لوحدة معالجة الرسومات أيضًا.



من المقرر أن تحتوي RTX 4070 Ti على 12 جيجابايت من ذاكرة GDDR6X مع 7680 نواة Cuda يمكن تعزيزها إلى 2.61 جيجا هرتز.



ويبدو أن إنفيديا تتوقع أن تقدم البطاقة طريقة لعب بدقة 4K تصل إلى 240 هرتز، أو صور 8K بتردد 60 هرتز مع تمكين DSC و HDR.

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ولقد ادعت الشركة أن RTX 4070 Ti ستقدم أداء أفضل بنحو 3.5 مرة من 12GB RTX 3080 في Cyberpunk 2077 عند تمكين وضع RT Overdrive الجديد.كان من المعتقد أن أحدث بطاقة ستكون في الأساس نسخة معاد تسميتها من 12GB RTX 4080. وفي شهر أكتوبر، عكست إنفيديا خطط إصدار هذا النموذج واقترحت أنها ستعيد وضع علامة على وحدة معالجة الرسومات.وفي الوقت نفسه، تشير الشائعات إلى أن إنفيديا ستبيع RTX 4070 Ti بسعر 799 دولارًا. كان من المتوقع سابقًا أن يكون السعر 899 دولارًا، لكن على الأرجح خفضته إنفيديا بعد أن قامت الولايات المتحدة بتأخير الرسوم الجمركية على وحدات معالجة الرسومات التي تم تعيينها لاستئنافها في الأول من يناير.