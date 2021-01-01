تحديث One UI 5 على هاتف Galaxy A04s

قامت سامسونج بتحديث جميع الأجهزة الخاصة بها تقريبًا إلى أحدث إصدار من Android. لم يصل التحديث إلا لعدد قليل من الهواتف الذكية، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يحصلوا على معالجة البرنامج في شكل One UI 5.
ويعتبر أحدث أجهزة سامسونج الذي حصل على التحديث المستند إلى Android 13 هو هاتف Galaxy A04s.
يعد Galaxy A04s أحد أرخص الهواتف الذكية التي صنعتها سامسونج، وقد تم إطلاقه قبل بضعة أشهر فقط مع نظام Android 12. والآن، بدأ الجهاز في تلقي آخر تحديث لنظام Android 13 بإصدار برنامج ثابت باسم A047MUBU1BVK5. يتم حاليًا طرح التحديث في بنما، ومع ذلك، من المفترض أن يمتد إلى مناطق أخرى في الأيام المقبلة.
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