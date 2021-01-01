تكشف شاومي عن هاتف Redmi 12C بمعالج Helio G85

أعلنت شاومي مؤخراً عن هاتف Redmi 12C الذي يأتي بمعالج Helio G85، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.
يتميز هاتف Redmi 12C بحجم شاشة 6.71 إنش، وجودة عرض HD+، كما تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل.
وفي إعدادات الكاميرة الخلفية المزدوجة يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بتقنية الذكاء الإصطناعي وفلاش LED، إلا أن شاومي لم تقدم تفاصيل عن المستشعر الثاني.
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