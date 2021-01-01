تكشف شاومي عن هاتف Redmi 12C بمعالج Helio G85



Redmi 12C Redmi 12C

أعلنت شاومي مؤخراً عن هاتف Redmi 12C الذي يأتي بمعالج Helio G85، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.



يتميز هاتف Redmi 12C بحجم شاشة 6.71 إنش، وجودة عرض HD+، كما تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل.



وفي إعدادات الكاميرة الخلفية المزدوجة يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بتقنية الذكاء الإصطناعي وفلاش LED، إلا أن شاومي لم تقدم تفاصيل عن المستشعر الثاني.

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أيضاً يدعم هاتف Redmi 12C رقاقة معالج Helio G85، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 512 جيجا بايت.كما ينطلق الهاتف بواجهة MIUI 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12، أيضاً ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويضم الهاتف منفذ microUSB للشحن، ومدخل 3.5مم للسماعات.ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، على أن يتوفر بسعر 100 دولار.