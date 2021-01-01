تكشف تسريبات مصورة عن صندوق تغليف سماعة OnePlus Buds Pro 2



OnePlus Buds Pro 2 OnePlus Buds Pro 2

تعقد شركة وان بلس مؤتمر خلال الفترة القادمة في السوق الصيني لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 11 وسماعة Buds Pro 2، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة الرسمية عن صندوق تغليف السماعة اللاسلكية.



تستعد وان بلس لإطلاق تحديث لسماعة OnePlus Buds Pro اللاسلكية، ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت حتى الآن تصميم سماعة Buds Pro 2 والألوان المقدمة من وان بلس لهذا الإصدار.



وتؤكد الصور المسربة على أن وان بلس تقدم سماعة Buds Pro 2 بنفس لغة تصميم الإصدار السابق مع تغييرات طفيفة، كما أشارت التسريبات إلى أن السماعة تأتي بميزة دعم تقنية Dolby Audio وSpatial Audio لتجربة صوتية مذهلة.

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ولقد جاءت أحدث التسريبات المصورة عبر “Evan Blass” لتكشف أيضاً عن تصميم ومحتويات صندوق التغليف الخاص بالسماعة اللاسلكية.أيضاً من المقرر وفقاً للتفاصيل التي جاءت حتى الآن أن تتميز سماعة OnePlus Buds Pro 2 بتصميم داخل الأذن منحني إلى حد ما، كما يتضمن تصميم السماعة جذع، ويدعم تصميم السماعة تثبيت السماعة في الأذن بشكل أفضل.كما تكشف الصور الرسمية عن تصميم لامع في الجزء السفلي من جذع السماعة اللاسلكية، بينما تتميز الحافظة والجزء العلوي من السماعة اللاسلكية بتصميم غير لامع.ومن المقرر أن تتوفر السماعة اللاسلكية بألوان الأخضر والأبيض إلى جانب اللون الأسود، بينما تتميز حافظة سماعة OnePlus Buds Pro 2 بتصميم مستطيل مع إضاءة LED تكشف عن حالة الشحن، على أن يتم شحن الحافظة عبر منفذ USB C.ويتضمن صندوق التغليف 2 من رؤوس السيليكون، وكابل USB A إلى USB C، وتتضمن اثنان من المحركات 11 و6مم، وتدعم إلغاء الضوضاء النشطة بقوة 45 ديسيبل.