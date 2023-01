كيف تتخلص من الأسماء والأرقام المكررة على هاتفك الآيفون؟

ايفون ايفون

يتيح لك iOS 16 دمج جهات الاتصال المكررة، مما يوفر لك مشكلة حذفها يدويًا، كما يسمح لك بربط بطاقات جهات الاتصال لنفس الشخص في حسابات مختلفة، بحيث تظهر مرة واحدة فقط في قائمة "جميع جهات الاتصال" في تطبيق "جهات الاتصال"، حيث يكتشف التحديث تلقائيا وجود جهات اتصال مكررة، ثم يخبرك بأنه تم العثور على جهات اتصال مكررة. ربط جهات الاتصال قد تكون لديك إدخالات متعددة لنفس الشخص في جهات الاتصال إذا كانت لديك جهات اتصال من مصادر مختلفة، يتم ربط جهات الاتصال التي تحمل الاسم نفسه والتي قد تأتي من عدة مصادر معًا، ويتم عرضها كجهة اتصال واحدة موحدة لمنع التكرارات من الظهور في قائمة جميع جهات الاتصال الخاصة بك. إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إدارة جهات الاتصال المكررة على جهاز iOS 16 الخاص بك: إزالة جهات الاتصال المكررة يمكنك دمج جهات الاتصال المكررة إذا كان لديك أكثر من بطاقة جهة اتصال بنفس الاسم الأول والأخير. - افتح تطبيق جهات الاتصال على جهاز iOS الخاص بك. - ثم ، اضغط على خيار Duplicates Found المتاح أسفل زر My Card. - اضغط على جهات اتصال محددة لمراجعتها ودمجها ، أو اضغط على زر دمج الكل لدمج جميع جهات الاتصال المكررة. ربط جهات الاتصال يدويًا يمكنك ربط إدخالين يدويًا لنفس الشخص إذا لم يتم ربطهما تلقائيًا. -افتح تطبيق جهات الاتصال على جهاز iPhone الخاص بك. - اضغط على إحدى جهات الاتصال، ثم اضغط على خيار التحرير. - اضغط على زر ربط جهات الاتصال. - اضغط على خيار الرابط بعد تحديد إدخال جهة الاتصال الأخرى للربط به. تظل الأسماء الموجودة في البطاقات الفردية كما هي عند ربط جهات اتصال بأسماء مختلفة أو أسماء عائلية مختلفة، ولكن يظهر اسم واحد فقط على البطاقة الموحدة، ويمكنك النقر فوق إحدى البطاقات المرتبطة، ثم النقر فوق اسم جهة الاتصال على تلك البطاقة. بعد ذلك، يمكنك الضغط على خيار "This Name for Unified Card" لتحديد الاسم الذي سيتم عرضه على البطاقة الموحدة.