يشهدون سكان روسيا عدة ظواهر فلكية عام 2023

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز "القبة السماوية" في موسكو أن سكان روسيا سيتمكنون من مشاهدة عدة ظواهر فلكية في عام 2023.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة "عام 2023 سيتمكن سكان مختلف مناطق روسيا من مشاهدة عدة ظواهر فلكية، العام القادم سيشهد كسوفين للشمس، وخسوفين للقمر، وظواهر اقتراب القمر من الأرض، والعديد من الزخّات النيزكية".
وأضاف البيان "أول كسوف للشمس في العام القادم سيكون في 20 أبريل، الكسوف سيحدث في هذا التاريخ ما بين الساعة 05:37 و09:59 بتوقيت موسكو، وسيكون في ذروته تمام الساعة 07:17 بتوقيت موسكو.. كسوف الشمس الثاني في العام المقبل سيحدث في 14 أكتوبر، وسيكون ما بين الساعة 18:05 و23:55 بتوقيت موسكو، لن يتمكن سكان روسيا من مشاهدة هذا الكسوف، لكنه سيكون مرئيا في مناطق مختلفة في أمريكا الشمالية والجنوبية ومن مياه المحيطين الهادئ والأطلسي".
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