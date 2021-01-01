تحصل لامبورغيني هوراكان على دراجة مماثلة بسعر 15,000 دولار

آخر الأخبارأخبار السيارات › تحصل لامبورغيني هوراكان على دراجة مماثلة بسعر 15,000 دولار

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت لامبورغيني عن دراجة هوائية جديدة مستلهمة من سيارتها الأكثر تطرفاً هوراكان ستيراتو، والتي ستكلف أقل من 60 ألف ريال لكل دراجة.

ستتمز كل نسخة من نسخ 3T Exploro Racemax x Hurac?n Sterrat بتصميم فريد يستلهم من لامبورغيني هواكان مباشرة مع خطوط رشيقة وزوايا حادة، وستكون مخصصة مثل السيارة للذهاب إلى الطرق الوعرة.

ستحمل الدراجة تروس سرعات من 12 نسبة، وستستند إلى هيكل من الكربون فايبر وتستخدم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد من أجل إنتاج بعض الأجزاء. وتخطط لامبورغيني بالتعاون مع الشركة المنتجة للدراجة لبيع أقل من 2,000 نسخة فقط.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحصل لامبورغيني هوراكان على دراجة مماثلة بسعر 15,000 دولار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45306

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager