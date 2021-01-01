تحصل لامبورغيني هوراكان على دراجة مماثلة بسعر 15,000 دولار

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أعلنت لامبورغيني عن دراجة هوائية جديدة مستلهمة من سيارتها الأكثر تطرفاً هوراكان ستيراتو، والتي ستكلف أقل من 60 ألف ريال لكل دراجة.



ستتمز كل نسخة من نسخ 3T Exploro Racemax x Hurac?n Sterrat بتصميم فريد يستلهم من لامبورغيني هواكان مباشرة مع خطوط رشيقة وزوايا حادة، وستكون مخصصة مثل السيارة للذهاب إلى الطرق الوعرة.



ستحمل الدراجة تروس سرعات من 12 نسبة، وستستند إلى هيكل من الكربون فايبر وتستخدم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد من أجل إنتاج بعض الأجزاء. وتخطط لامبورغيني بالتعاون مع الشركة المنتجة للدراجة لبيع أقل من 2,000 نسخة فقط.